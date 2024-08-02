Не відновився після Євро-2024: Циганков може пропустити перший матч Ла Ліги
2 серпня 2024, 18:55Читать новость на русском
Джерело:Jornada Perfecta
Віктор Циганков, ймовірно, пропустить перший матч Жирони у сезоні-2024/2025. Український футболіст навіть не приступав до тренувань з командою.
Віктор Циганков отримав травму на Євро-2024 під час гри за збірну України. Гравець продовжує відновлюватися після отриманого ушкодження.
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Чому Циганков пропустить перший матч
Український футболіст ще не розпочав командні тренування після отриманої травми на чемпіонаті Європи. Очікується, що Циганков почне працювати за індивідуальною програмою наступного тижня.Довідка. У сезоні-2023/2024 Віктор Циганков зіграв за Жирону 34 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 7 асистів.
Відзначимо, що Жирона розпочне сезон-2024/2025 у Ла Лізі в матчі проти Бетіса. Поєдинок відбудеться 15 серпня.