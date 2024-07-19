Циганков не зіграв за Жирону: чому українець пропускає старт підготовки до сезону

Жирона активно готується до нового сезону та історичного виступу у Лізі чемпіонів. Підопічні Мічела вже повели першу товариську гру у рамках підготовки до змагань.

17 червня Жирона провели контрольний спаринг із Олотом. Команди не змогли визначити сильнішу, розписавши нічию 1:1.

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Що сталось із Циганковим

Участь у товариському матчі не брав правий вінгер із України Віктор Циганков. Згодом стало відомо, чому футболіст пропустив дебютний поєдинок Жирони на зборах. Українець продовжує відновлюватись від розриву м'яза стегна (другого ступеня).

Якщо все буде тривати за планом, то Циганков повернеться до тренувального процесу через тиждень.

Відзначимо, що вже 20 липня Жирона проведе товариський матч із французьким Монпельє (початок о 12:00 за Києвом). Також на зборах команди Мічела зіграє із Еспаньйолом, Тулузою, Наполі, Ньюкаслом та Борнмутом.

Перший офіційний матч нового сезону-2024/2025 для Жирони запланований на 15 серпня. Тоді каталонський клуб зіграє на виїзді із Бетісом.

Нагадаємо, що Циганков, як і Артем Довбик, могли продовжити кар'єру в іншому клубі. Але після Євро-2024 вирішили залишитись у каталонському клубі, який здобув путівку у Лігу чемпіонів.

У минулому сезоні-2023/2024 Циганков провів за Жирону 34 поєдинки, у яких відзначився 8 голами та 7 асистами. Його контракт із каталонцями розрахований до кінця червня 2027-го року.