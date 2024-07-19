17 июня Жирона провели контрольный спарринг с Олотом. Команды не смогли определить сильнейшую, расписав ничью 1:1.

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Что случилось с Цыганковым

Участие в товарищеском матче не принимал правый вингер из Украины Виктор Цыганков. Впоследствии стало известно, почему футболист пропустил дебютный поединок Жироны на сборах. Украинец продолжает восстанавливаться от разрыва мышцы бедра (второй степени).

Если все будет продолжаться по плану, то Цыганков вернется к тренировочному процессу через неделю.

Отметим, что уже 20 июля Жирона проведет товарищеский матч с французским Монпелье (начало в 12:00 по Киеву). Также на сборах команды Мичела сыграет с Эспаньолом, Тулузой, Наполи, Ньюкаслом и Борнмутом.

Первый официальный матч нового сезона-2024/2025 для Жироны запланирован на 15 августа. Тогда каталонский клуб сыграет на выезде с Бетисом.

Напомним, что Цыганков, как и Артем Довбик, могли продолжить карьеру в другом клубе. Но после Евро-2024 решили остаться в каталонском клубе, который получил путевку в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне-2023/2024 Цыганков провел за Жирону 34 поединка, в которых отметился 8 голами и 7 ассистами. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2027-го года.