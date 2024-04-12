Український легіонер не допоможе Жироні у битві із Атлетіко: чому лідер пропускатиме гру Ла Ліги

У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги-2023/2024 мадридське Атлетіко прийматиме Жирону. На жаль, каталонський клуб їде у гості без одного зі своїх лідерів атаки.

Каталонська Жирона опублікувала заявку команди на виїзний поєдинок проти Атлетіко Мадрид. У список від Мічела не потрапив правий вінгер Віктор Циганков.

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На виїзд без лідера збірної України

На превеликий жаль український футболіст пропустить найближчий матч іспанської першості через травму. Напередодні головний тренер "червоно-білих" розповідав, що у Циганкова є ушкодження литкового м'яза. Тому його участь у грі була під питанням. А тепер вже остаточно стало відомо, що Віктор не допоможе Жироні у важливій зустрічі Ла Ліги.

Натомість Артем Довбик потрапив у заявку Жирони, яка налічує 22 футболісти. У найкращого бомбардира команди буде додаткова мотивація. У четвер, 11 квітня, Довбик переміг у голосуванні уболівальників за звання "Найкращий гравець команди у березні".



Заявка Жирони на матч проти Атлетіко Мадрид / Фото каталонського клубу

Якщо повернутись до Циганкова, то Віктор вже не вперше має проблеми із литковим м'язом. У поточному сезоні-2023/2024 колишній динамівець взяв участь у 28-ми матчах Жирони, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами.