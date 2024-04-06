Не мали шансу відібратись, – Беленюк пояснив самоліквідацію росіян із ліцензійних змагань

Спортсмени із усього світу продовжують змагатись на ліцензійних турнірах. аби здобути путівки на Олімпійські ігри у Париж. Це одні із найомріяніших змагань у житті спортсмена, але, на жаль, там знову будуть представники із Росії та Білорусі.

Однак останнім часом склалась гарна тенденція. Росіяни самоліквідовуються зі змагань, де могли здобути ліцензії на Олімпіаду-2024. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Жан Беленюк розповів, чому росіяни спершу плакались через недопуск, а після отримання допуску від МОК самі відмовились від участі на турнірах.

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Чому російські спортивні федерації відмовляються від змагань

Олімпійський чемпіон у Токіо із греко-римської боротьби пригадав останні відмови росіян від змагання. Такі рішення вже схвалили представники боксу та гімнастики. А от російські борці не хочуть пропускати головний старт.

"Зараз взагалі прослідковується наступна тенденція. Багато російських федерацій відмовляються від участі у ліцензійних турнірах. Зазначають, що вони не бачать жодного сенсу виступати без прапора та іншої національної символіки. З їхніх вуст лунають патріотичні гасла. Знаю, що в боксі, гімнастиці вже прийняли такі відмови. Також є ще ряд федерацій Росії, які відмовились від виступів. Гадаю, якщо там буде політичне рішення спущене згори, то всі швиденько перевзуються", – розповів Беленюк.

Однак український борець додав, що причиною таких відмов є мотивація. Адже у росіян немає особливих шансів у якомога більшій кількості відібратись на Олімпіаду у Париж. Саме зараз у самому розпалі відбувається відбірковий етап у Францію.

Не всі охочі зможуть взяти участь у цих змаганнях. Оскільки ворожі представники протягом довгого терміну були відсторонені від змагань. Через це в них банально бракує кількості залікових очок, що потрібні для участі у турнірі.

Беленюк навів приклад із фехтування.

Тому їм вигідніше наразі заявляти, що вони самостійно не захотіли брати участь у змаганнях. А реально – вони просто вже не мали шансу відібратись. Це теж треба розуміти,

– додав Жан.

За словами олімпійського чемпіона, вже 5 квітня росіяни розпочали боротьбу на азербайджанському килимі, на першому європейському ліцензійному турнірі в Баку.

Напередодні лише стало відомо, що МОК недопустив до важливого старту титулованого російського вільника Абдулрашида Садулаєва, якому раніше вже забороняли в'їзд у румунський Бухарест, хоча той мав відкриту візу.

UWW робив усе, аби олімпійський чемпіон із Росії виступив у Баку, але у Міжнародному олімпійському комітеті пішли на перекір рішенню світової федерації боротьби.