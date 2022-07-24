Рішення приймали усією родиною

Журналіст Михайло Співаковський розповів, чому зірвався трансфер Ярослава Ракіцького у Шахтар. За його словами, захисник разом із сім'єю відмовився від повернення у донецький клуб.

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Начебто раніше йшла мова, що "гірники" хотіли повернути колишнього оборонця збірної України на місце Миколи Матвієнка, який цікавився нідерландський Аякс. Але інтерес нідерландців залишився лише на рівні чуток, тому Шахтар перестав думати над поверненням Ракіцького.

Сам Ракіцький вирішив обрати більш стабільний варіант для своєї кар'єри. Адже чемпіонат України повинен стартувати 23 серпня. Але невідомо, що стукне у голову російських окупантів.

Ярослав прокоментував перехід у чемпіонат Туреччини у своєму інстаграмі: "Нова сторінка та новий виклик у моєму футбольному житті! Вдячний за довіру! Моє завдання – допомогти команді досягти найвищих результатів!".

Ракіцький втік із росії та міг повернутись в УПЛ