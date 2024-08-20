Мбаппе не пішов з миром: ПСЖ може залишитись без єврокубків через екснападника

ПСЖ можуть дискваліфікувати з Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. У клубу можуть виникнути проблеми через скаргу колишнього гравця, Кіліана Мбаппе.

Наприкінці сезону-2023/2024 Кіліан Мбаппе покинув ПСЖ у статусі вільного агента. Гравець перейшов у мадридський Реал.

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Чому ПСЖ має проблеми через Мбаппе

Нападник збірної Франції звернувся до юридичної комісії Професіональної футбольної ліги Франції та УЄФА через Французьку футбольну федерацію з вимогою змусити ПСЖ виплатити йому заборгованість у розмірі 55 мільйонів євро. Ця сума була передбачена Мбаппе згідно з контрактом з парижанами.

Представники Кіліана Мбаппе вимагають від ПСЖ кошти з трьох джерел – останньої третини підписного бонусу, зарплати за квітень-червень та виплати за той же період за етичний бонус.

Через скаргу гравця французька ПФЛ може накласти трансферний бан на клуб, а також позбавити команду ліцензії УЄФА. Зокрема, у разі другого варіанту, ПСЖ залишиться без єврокубків. Якщо заборгованість підтвердиться, то парижани не пройдуть ліцензування для участі в Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що це вже не перший конфлікт француза з керівництвом ПСЖ. Раніше Кіліан посварився з президентом парижан через те, що вирішив перейти в Реал, хоча обіцяв продовжити контракт з паризьким клубом.