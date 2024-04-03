Несподіваний розвиток подій: матч клубу Миколенка перервали з незвичної причини

Ввечері 2 квітня на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" відбувся поєдинок між Ніюкаслом та Евертоном. На 20-й хвилині першого тайму арбітр раптово перервав гру.

В межах 31-го туру англійської Прем'єр Ліги відбувся матч Ньюкасл – Евертон, який призупинили в середині першого тайму. Причина виявилася незвичною: футболісти, які дотримуються посту в Рамадан, скористались можливістю поїсти та випити води одразу після заходу сонця.

Читайте також Нависла загроза вильоту з АПЛ: Евертон Миколенка не виграє 13 турів поспіль

Пауза через Рамадан

Можливістю скористались африканці Амаду Онана, Ідрисса Гейє, Абдулай Дукуре та кілька інших гравців. Серед тих, хто взяв перерву, був також українець Віталій Миколенко.

Перерва в грі настала завдяки голу Олександра Ісака, який відкрив рахунок для Ньюкаслу.

Що таке Рамадан Це дев'ятий місяць ісламського календаря, який вважається священним для мусульман. Рамадан відзначається мусульманами по всьому світу як місяць посту, коли вони не їдять і не п'ють у світлий час доби.

Наприкінці матчу Евертон заробив пенальті, який реалізував Домінік Калверт-Льюїн. Поєдинок завершився нічиєю 1:1.

Український захисник Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин гри. Загалом у сезоні 2023/2024 він зіграв 24 матчі та забив 2 голи.

Наразі Ньюкасл посідає 8-му позицію в турнірній таблиці, набравши 44 очки. Водночас, Евертон на 16-му місці з 26 очками, за 4 очки до зони вильоту.

. В межах 32-го туру Евертон зіграє з Бернлі, а противником Ньюкаслу у наступному матчі стане Фулхем. Обидва поєдинки відбудуться 6 квітня.