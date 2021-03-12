В УАФ пояснили, чому Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо"

12 березня 2021 , 20:33
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Джерело:

Футбол NEWS

Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко пояснив, чому донецькому Олімпіку заборонили проводити матчі на стадіоні імені Лобановського до кінця сезону.

Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо" не через нецензурну лайку, яку дозволив собі президент клубу Владислав Гельзін після матчу з Шахтарем.

До слова Друге звернення: Олімпік знову вимагає від УАФ розібратися з суддівством і показати записи

Хотілося б пояснити всієї футбольної громадськості, що КДК приймав вчора рішення не з приводу коментарів президента Олімпіка, так як це справа знаходиться зараз в комітеті етики та чесної гри,
– сказав Грищенко.

"Нами було встановлено, що під час матчу не була належним чином забезпечена неможливість доступу в кімнати суддів. Як наслідок, причиною цього стало несанкціонована поява в перерві матчу в суддівській кімнаті президента Олімпіка. Також була спроба потрапити в суддівську кімнату і після матчу", – підсумував він.

Як покарали Олімпік

  • Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) покарав Олімпік після матчу з Шахтарем. КДК вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка не відповідала вимогам регламенту.
  • КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.
  • Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.
  • КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.