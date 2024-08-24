Все професійно, – Усик вперше прокоментував відмову від пояса IBF

Український боксер Олександр Усик вперше прокоментував відмову від титулу IBF. Він вважає, що ухвалив правильне рішення.

Олександр Усик відмовився від титулу IBF. 21 вересня за нього битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

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Усик про відмову від титулу

Боксер зазначив, що все зробив правильно, оскільки пояс потрібно було б захищати.

Тут немає чесно або нечесно. Тут все професійно. Ми б могли зараз боротися і залишити цей пояс, але мені треба було б його все одно захистити. З Дюбуа чи пізніше із Джошуа. Ми робимо так, як повинно бути. Ми віддали пояс, бо в нас уже скоро реванш із Ф’юрі, а кожен бій – це серйозна велика підготовка, це довга робота цілої команди,

– розповів Усик.

Зокрема він відзначив важливу роль своєї команди у його перемогах.

"Усі кажуть: Усик виграв. Усик, Усик-карапусик! Є команда, є тренер, є масажисти, всього понад 100 осіб. Ці люди – та сила, яка робить мене тим, ким я є", – додав Олександр Усик.

Відзначимо, що український боксер ще зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі у бою-реванші 21 грудня 2024 року.