Бізнес, який має власні правила поведінки: чому в НХЛ так багато росіян і там мовчать про війну

США та Канада є одними з партнерів України в захисті нашої держави від російської військової агресії. Та і в цих країнах є сфери, які намагаються максимально відсторонитися від теми війни. Одним з яскравих прикладів є НХЛ.

Військове вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 рок багатьох застало зненацька. І декому потрібно було декілька днів, для того, щоб прийняти свої рішення з цього приводу. Національна хокейна ліга не стала винятком. 28 лютого 2022 року на російськомовній сторінці офіційного сайту було опубліковано повідомлення про засудження вторгнення Росії в Україну із закликом до "скорішого мирного врегулювання питання". І заява про призупинення відносин з бізнес-партнерами в Росії.

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Поруч з тим, в НХЛ заявили, що "стурбовані благополуччям гравців із Росії, які виступають у НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії".

"Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили у неймовірно складну ситуацію", – йшлося в заяві.

Про відстороненість НХЛ в питанні війни в Україні та засиллі росіян там журналіст 24 Каналу поспілкувався з власником "The Hockey News" Гремом Рустаном. Цей канадський бізнесмен має чимало інвестицій у спорт, співпрацюючи як з Федерацією хокею Канади (Hockey Canada), так і з хокейними клубами.



Грем Рустан під час візиту до України в листопаді 2023 року / фото Вікторії Яськів

Чому НХЛ не висловлюється про війну в Україні

НХЛ вирішила максимально відсторонитися в питанні війни Росії проти України. Після публікації офіційної заяви 28 лютого 2022 року, в НХЛ намагалися всіляко уникати цього питання.

НХЛ – це бізнес, який має свої власні правила поведінки та процедури, якими він оперує. В нього є близько 1000 професіональних хокеїстів. І навіть ці 1000 хокеїстів не завжди погоджуються з усім в НХЛ. Я мав розмови з власниками клубів, з гравцями. І їхні політичні погляди – вони дуже диверсійні. Для будь-якої організації, такої як НХЛ чи асоціації гравців НХЛ – вони ніколи не прийдуть до згоди щодо питань політики,

– розповів Грем Рустан.

Тож саме через наявність великої кількості різноманітних поглядів на події, деколи й протилежні, НХЛ намагається "балансувати", залишаючись нейтральною та не проявляючи свою політичну позицію.

Засилля росіян в НХЛ

В контексті позиції НХЛ щодо війни Росії проти України не можна було оминути питання про росіян в хокейних клубах. Адже з 32 команд в НХЛ лише три не мають у своєму складі росіян. А через рік після початку війни, клуби НХЛ і далі продовжую обирати росіян на драфті – у 2023 році таких було обрано 19. Тож загалом у сезоні 2023/2024 клуби НХЛ мають на контрактах одразу 89 росіян.

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Грем Рустан заявив, що він достеменно не знає, на які правила зараз опираються кожен з клубів, обираючи гравців на драфті.

"Моя ціль – робити все, що можу, щоб більше українців драфтували до НХЛ", – наголосив Грем Рустан.

При цьому Грем Рустан відкидає думку про те, що НХЛ обрало "політику мовчання" через чималу присутність росіян. Як і те, що там спеціально займаються "просуванням" росіян. Щодо останнього, то Мова йде про Алєксандра Овєчкіна – одного з лідерів команди "Вашингтон Кепіталз". Саме він у 2017 році став засновником Putin Team, який створили в підтримку російського диктатора Владіміра Путіна перед так званими "виборами" в Росії у 2018 році. І популярність Овєчкіна Путін використовував не один раз у своїх пропагандистських цілях.

Я не вірю, що НХЛ намагається "просувати" будь-якого гравця індивідуально, окрім аспектів того, що вони роблять на льоду. Ми бачимо дуже багато зусиль, які докладає НХЛ, щоб залишатися нейтральними. І вони займаються промоцією гравців лише за спортивним принципом,

– переконаний Грем Рустан.

При цьому навіть серед російських хокеїстів немає одностайності в питанні війни проти України. За словами Грема Рустана, "є дуже багато гравців з обох боків". Як приклад він навів ситуацію з російським хокеїстом Нікітою Задоровим. Спортсмен в інтерв’ю розповів, що після початку російського вторгнення до України хокеїсти з Росії хотіли опублікувати спільну заяву. Але вже на початку обговорення про що мала б бути ця заява, їх думки розділилися. Дехто хотів обмежитися вже звичним "спорт поза політикою". Були й такі, які вимагали використати елементи російської пропаганди на кшталт "8 лєт бомбілі Донбас". Тож згоди щодо заяви так і не дійшли.