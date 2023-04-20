Чому міланське дербі в Лізі чемпіонів – хитка позиція для України

Визначились всі півфіналісти Ліги чемпіонів. І на нас чекає міланське дербі – Інтер та Мілан розіграють одну з путівок у фінал турніру. І поки така ситуація ставить під питання участь української команди в груповому етапі Ліги чемпіонів наступного сезону.

Переможець Ліги чемпіонів отримує пряму путівку в груповий етап турніру на наступний сезон. Однак якщо команда гарантувала собі участь в Лізі чемпіонів через внутрішній чемпіонат, то це додаткове місце переходить чемпіону асоціації, яка посідає 11-е місце в рейтингу УЄФА. Саме на це місце в сезоні 2023/2024 і претендує чемпіонат України.

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Поки УПЛ перебуває на 12 місці, але на 10-й сходинці розміщений російський чемпіонат, який не допущений до участі в єврокубках. Тож саме чемпіон України й зацікавлений в тому, щоб Лігу чемпіонів виграла та команда, яка гарантує собі місце в турнірі на наступний сезон через внутрішній чемпіонат. Адже тоді не доведеться пробиватися через сито кваліфікації до групового етапу.

У півфінал Ліги чемпіонів вийшло чотири команди. Іспанський Реал зіграє проти англійського Манчестер Сіті, а другу путівку в фінал розіграють італійські Мілан та Інтер.

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У цих трьох чемпіонатах місця в груповому етапі Лізі чемпіонів отримують команди, які фінішували у топ-4. Поки Реал та Манчестер Сіті йдуть на другій позиції у своїх чемпіонатах. Але "вершкові" мають 14 очок переваги над п'ятим місцем за 9 турів до кінця. А "містяни" мають 17 очок переваги за сім турів до кінця, ще й маючи матч в запасі.

А от в Італії ситуація доволі хитка. Там залишилося провести ще вісім турів, і поки Наполі може почуватися в безпеці. А також Лаціо. Водночас одразу чотири команди ведуть боротьбу за потрапляння в топ-4. Серед них Мілан та Інтер. Поки саме Мілан посідає четверте місце. А Інтер розмістився на п'ятій сходинці з відставанням у два очки від суперника. Хоча ще нещодавно Інтер був на другій сходинці в турнірній таблиці. Тож ситуація з кожним туром може змінитися.

"Нерадзуррі" доволі невдало провели декілька останніх ігор в Серії А (чотири поразки та одна нічия за останні п'ять матчів), що і відкинуло їх з другого місця одразу на п'яте. Відтак цілком можуть опинитися "за бортом" першої четвірки за підсумками сезону, а разом з тим і не потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону. Хіба що вони виграють турнір в цьому сезоні. Команду до кінця чемпіонату ще очікують матчі проти прямих конкурентів – Лаціо, Роми, Наполі та Аталанти.

Не надто легкий календар і в Мілана. На команду ще очікують матчі проти Роми, Лаціо та Ювентуса. Тож вони теж поки перебувають у "групі ризику". Відтак не виключено, що навіть обидві міланські команди опиняться за межами топ-4.

Тож якщо ситуація з Реалом та Манчестер Сіті та їх ймовірною перемогою в Лізі чемпіонів викликає мало побоювань, то тріумф однієї з міланських команд цілком може залишити чемпіона України без прямої путівки в груповий етап Ліги чемпіонів. І "підвішаною" така ситуація залишатиметься доволі довго. Останній тур чемпіонату Італії запланований на 4 червня. Тож тоді і буде відомо хто яке місце посів остаточно. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня. І не виключено, що "українське питання" триватиме аж до фінального свистка матчу в Стамбулі.