Чому лідерка збірної України знялася з бігу на 400 метрів на Олімпіаді-2020
Джерело:Суспільне Спорт
Українка Анна Рижикова пройшла у півфінал бігової дисципліни 400 метрів з бар'єрами. Легкоатлетка виграла свій забіг і посіла третє місце за підсумками усієї кваліфікації.
Рижикова біжить лише 400 метрів з бар'єрами
Рижикова вдруге в кар'єрі змагається на Олімпійських Іграх. У Лондоні в 2012 році вона не пройшла у фінал, посівши 12 місце за підсумками півфінальних забігів на 400 метрах з бар'єрами. Хоча й змогла здобути бронзову медаль у естафеті 4х400 метрів.
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Під час заключного кваліфікаційного відрізку на Олімпіаду-2020 - чемпіонаті України з легкої атлетики – Рижиковій вдалося виконати і кваліфікаційний норматив на дистанції 400 метрів. Українка змагається на цій дистанції, хоча її профільною є саме 400 метрів з бар'єрами.
"Моя профільна дистанція 400 метрів з бар'єрами, а на 400 метрів я виходжу, коли треба зробити як тренування, попрацювати над швидкістю. Тому чемпіонат України розглядали як тренування, а те, що вийшло виконати паралельно норматив – просто дуже приємно і треба було знятися офіційно з цієї дистанції, щоб хтось з іншої країни або нашої міг відібратися за рейтингом", – сказала вона.
- Рижикова входить у топ-5 найшвидших бігунок сезону. Швидше за неї, окрім Фемке Бол, 400 метрів з бар'єрами пробігла американки Сідні Маклафлін (51.9 секунд) – володарка світового рекорду, а також Шам'є Літтл (52.39) та Далайла Мухаммад (52.42 секунди).