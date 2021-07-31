Рыжикова бежит только 400 метров с барьерами

Рыжикова во второй раз в карьере соревнуется на Олимпийских Играх. В Лондоне в 2012 году она не прошла в финал, заняв 12 место по итогам полуфинальных забегов на 400 метрах с барьерами. Хотя и смогла получить бронзовую медаль в эстафете 4х400 метров.

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Во время заключительного квалификационного отрезка на Олимпиаду-2020 – чемпионате Украины по легкой атлетике – Рыжиковой удалось выполнить и квалификационный норматив на дистанции 400 метров. Украинка борется на этой дистанции, хотя ее профильной является именно 400 метров с барьерами.

"Моя профильная дистанция 400 метров с барьерами, а на 400 метров я выхожу, когда надо сделать как тренировку, поработать над скоростью. Поэтому чемпионат Украины рассматривали как тренировку, а то, что получилось выполнить параллельно норматив – просто очень приятно и нужно было сняться официально с этой дистанции, чтобы кто-то из другой страны или нашей мог отобраться по рейтингу", – сказала она.