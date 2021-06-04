Чому лідер Динамо не зіграв проти Північної Ірландії: деталі відсутності Циганкова

4 червня 2021 , 04:55
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Циганика

Збірна України 3 червня зіграла контрольний спаринг проти Північної Ірландії. Матч пропускав один із найкращих гравців Динамо Віктор Циганков.

Відсутність лідера

Перед поєдинком Андрій Шевченко оголосив заявку на матч проти Північної Ірландії. Однак у ній несподівано не виявилось Віктора Циганкова.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Журналіст Ігор Циганик у своїх соцмережах розкрив причину відсутності лідера київського Динамо. Виявляється, що у Циганкова невеличке ушкодження пахового м'яза.

Чи встигне правий вінгер відновитись до останнього товариського матчу проти Кіпру, який відбудеться 7 червня, наразі невідомо.

Також представник ЗМІ розповів і про відсутність Едуарда Соболя. Футболіст чекає рішення лікарів по своєму загальному стану. Перед поєдинком оборонець Брюгге погано почувався на тренуваннях та вимушений був пройти медичне обстеження.

  • Також поза заявкою опинився Олександр Тимчик та Олександр Зінченко. Останньому тренерський штаб дав гравцю додатковий відпочинок після фіналу Ліги чемпіонів.
  • Зустріч між Україною та Північною Ірландією завершився мінімальною перемогою підопічних Шевченка 1:0. Єдиний гол за нашу команду у першому таймі забив Олександр Зубков, для нього результативний постріл став дебютним у "синьо-жовтій" футболці.
Автор: Софія Кулай