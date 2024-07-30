Не витримав хвилювань: коханий Ольги Харлан покинув арену змагань ще до бою за "бронзу"

Ольга Харлан зізналася, що її хлопець, італійський фехтувальник, Луїджі Самеле, покинув арену до її боротьби за бронзову медаль. Українка розповіла причини такого вчинку.

У понеділок, 29 липня, у Парижі на Олімпіаді-2024 відбулися змагання з фехтування. Ольга Харлан виборола "бронзу", яка стала першою медаллю на цьогорічному турнірі.

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Чому хлопець Харлан не був присутній на боротьбі за "бронзу"

Українка зізналася, що Самеле не витримав хвилювань за неї, тому покинув арену змагань.

Коли він в перший день фехтував, я вболівала тільки до чвертьфіналу, а потім сказала, що їду, бо більше не можу, оскільки це все тисне. Краще я буду дивитись по тєліку, і дивилась по телевізору у нас в штабі. А він не міг сьогодні спокійно сидіти на трибунах і теж поїхав. Сказав мені, що я не витримаю,

– розповіла Харлан.

Однак Ольга зазначила, що саме йому зателефонувала першому після перемоги.

"Але він був першим, кому я зателефонувала після бою за "бронзу". І це дуже особливий момент, що у нас обох є медаль, адже зараз ми проходимо через дуже складний період. Можливо, колись ми розповімо про це всім. Тому у той момент, коли я йому зателефонувала, ми просто втратили дар мови, і коли він виграв свою нагороду, було так само. ти не можеш нічого сказати, але водночас ти повинен сказати все", – додала українка.

Відзначимо, що Ольга Харлан візьме участь також у командному змаганні з фехтування. Ціллю українки є здобуття ще одної медалі.