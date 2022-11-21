Охолоджуються через пекельну спеку: гравці збірної Іспанії занедужали перед грою ЧС-2022

Вже 23 листопада збірна Іспанії проведе перший матч у рамках фінальної частини чемпіонату світу-2022 з футболу. Однак не усі футболісти можуть зіграти у поєдинку проти Коста-Рики.

Через пекельну спеку у Катарі національні команди змушені активно використовувати у своєму побуті кондиціонери. Через що семеро футболістів "Фурії Рохи" вибули з обойми через застуду.

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Кадрові проблеми в іспанців

Наразі не розкривають імена усіх гравців, але серед них є точно нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората. 30-річний форвард пропустив тренувальний процес.

Прогнозується, що Мората таки встигне повернутись до команди перед стартовим матчем проти Коста-Рики.

Також проблеми зі здоров'ям в Уго Гільямоне. Футболіст іспанської Валенсії отримав травму коліна, яка може завадити йому зіграти у перших двох поєдинках чемпіонату світу-2022.