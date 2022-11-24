"Ніколи не змусять нас замовкнути": Ноєр про протест із закритим ротом Німеччини на ЧС-2022

Збірна Німеччини сміливо виступила проти дій ФІФА та Катару на чемпіонаті світу-2022. "Бундестім" перед матчем зробив командну фотографію, на якій усі футболісти прикрили рот рукою.

Німецьким футболістам не подобається, що у Катарі їх обмежують у свободі слова. Вони не мають права критикувати організаторів Мундіалю-2022.

До теми Вільним рота не закрити: гравці Німеччини провели акцію проти ФІФА та Катару на ЧС-2022 – фото

Ноєр: Вони можуть забрати нашу пов'язку, але вони ніколи не змусять нас замовкнути

Нагадаємо, що ФІФА висунуло ультиматум до національних команд. Капітани збірних могли вийти на футбольне поле з пов'язкою "OneLove", але у тому разі розпочали поєдинок вже із жовтою карткою. Також ФІФА заборонила збірній Бельгії виходити в ігровій формі кольорів веселки. Схожа ситуація була з Данією, які не дозволили зіграти у траурному чорному комплекті форми.

Серед тих, хто хотів вийти на поле з капітанською пов'язкою "OneLove" був голкіпер німецької збірної Мануель Ноєр. Воротар Баварії

"Я не хотів послаблювати команду дискваліфікаціями, позбавленнями очок чи жовтими картками. Тому коли перші збірні почали носити офіційну пов'язку ФІФА, стало зрозуміло, що ми будемо на їхньому боці. Той факт, що таке рішення було ухвалено в останню хвилину, став для нас неприємним сюрпризом. Це торкнулося не лише нас, а й усіх інших країн, які хотіли взяти участь. Вибір моменту для заборони був жахливим для мене", – сказав футболіст "бундестім".

Ми обговорювали фото із закритим ротом, і всі погодилися. Ми сказали, що вони можуть забрати нашу пов'язку, але вони ніколи не змусять нас замовкнути, незалежно від того, як сильно цього хоче ФІФА. Ми відстоюємо наші цінності та права людини. Ми хотіли показати це,

– заявив Ноєр.