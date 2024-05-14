Мав битись із росіянином: український боєць UFC отримав тривалу дискваліфікацію

Міжнародна спортивна організація зі змішаних єдиноборств UFC винесла свій вирок українському бійцю Ігорю Потєрі. Спортсмен отримав тривалу дискваліфікацію.

Наступні три місяці український боєць UFC не зможе виходити в октагон через усунення від поєдинків. Все через заборонений удар у бою проти Мішеля Перейри.

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Жодної справедливості

Їх лобова зустріч відбулась у ніч із 4-го на 5-те травня у бразильському Ріо-де-Жанейро у рамках UFC 301. Бій тривав мізерні 54 секунди, коли Перейра після сильного удару використав задушливий прийом, який приніс йому перемогу над українським суперником.

Потєря відреагував на дискваліфікацію у своїх соцмережах, зазначивши, що чекає справедливого рішення та анулювання результату поєдинку. Натомість Ігор вже подав офіційну апеляцію на підсумок бою. Адже бразилець виконав не лише задушливий прийом, а й вдарив лежачого українця коліном у голову після неймовірного сальто.

Прикро, але UFC усунув мене від боїв на три місяці через заборонений удар. Можливо, справедливість переможе і результат поєдинку буде анульовано,

– написав Потєря.

Відзначимо, що це був 6-й поєдинок 27-річного Потєрі в UFC – 2 перемоги та 4 поразки. Нагадаємо, що українець ще восени 2021-го року переміг на відбірковому турніру Dana White's Contender Series Season 5. Після чого Потєрі запропонували омріяний контракт із промоушеном UFC.

Раніше глава UFC Дейна Вайт анонсував бій Потєрі проти росіянина Шарабутдінома Магомедова, який був запланований на 22 червня та повинен був відбутись у Саудівській Аравії.