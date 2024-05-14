Следующие три месяца украинский боец UFC не сможет выходить в октагон из-за отстранения от поединков. Все из-за запрещенного удара в бою против Мишеля Перейры.

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Никакой справедливости

Их лобовая встреча состоялась в ночь с 4-го на 5-е мая в бразильском Рио-де-Жанейро в рамках UFC 301. Бой длился мизерные 54 секунды, когда Перейра после сильного удара использовал удушающий прием, который принес ему победу над украинским соперником.

Потеря отреагировал на дисквалификацию в своих соцсетях, отметив, что ждет справедливого решения и аннулирования результата поединка. Зато Игорь уже подал официальную апелляцию на итог боя. Ведь бразилец выполнил не только удушающий прием, но и ударил лежащего украинца коленом в голову после невероятного сальто.

Обидно, но UFC отстранил меня от боев на три месяца из-за запрещенного удара. Возможно, справедливость восторжествует и результат поединка будет аннулирован,

– написал Потеря.

Отметим, что это был 6-й поединок 27-летнего Потеря в UFC – 2 победы и 4 поражения. Напомним, что украинец еще осенью 2021-го года победил на отборочном турнира Dana White's Contender Series Season 5. После чего Потери предложили заветный контракт с промоушеном UFC.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт анонсировал бой Потери против россиянина Шарабутдинома Магомедова, который был запланирован на 22 июня и должен был состояться в Саудовской Аравии.