Динамо невдало розпочало сезон-2022/2023. Кияни не пробились через кваліфікацію у груповий раунд Ліги чемпіонів та достроково не пробились у плей-офф Ліги Європи. "Біло-сині" досі не здобули жодного балу після 4-х турів. Справи у чемпіонаті України теж не йдуть дуже добре.

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Шапаренко: Воно буде позначатись на твоїй грі

Підопічні Мірчі Луческу після 6-ти зіграних матчів посідають незвичну для себе позицію – 8-ме місце, маючи у своєму активі лише 9 очок.

На жаль, Микола Шапаренко не може допомогти команді покращити свою ситуацію у єврокубках та УПЛ. Півзахисник отримав травму "хрестів" у матчі проти турецького Фенербахче та більше не зіграє у 2022 році.

Динамівцю зробили операцію у Барселоні, а попереду у Миколи довготривала реабілітація, яку він проходить у бельгійському Антверпені. Саме там працює один із найкращих футбольних реабілітологів, який співпрацює з мадридським Реалом та збірною Бельгії.

Шапаренко висловив свою думку щодо поганого старту сезону від киян. Микола знайшов причину провальних виступів.

Я гадаю, що це просто втома. Коли ти граєш у Франції, наступного дня їдеш до Львова більше як добу, то воно буде позначатись на твоїй грі. Чи пов'язую я результати Динамо тільки з цим? Так,

– відповів півзахисник.

У 2022 році Динамо залишалось провести 10 матчів. Микола з'явиться на футбольному полі вже у новому 2023-му.

До слова. До травми Шапаренко встиг зіграти за Динамо у сезоні-2022/2023 лише 9 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що попередній поєдинок УПЛ Динамо проти Металіста не відбувся. Матч перенесли через масований обстріл окупантами України.