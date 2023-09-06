Крутились великі гроші: Динамо, яке вилетіло з єврокубків, свідомо попрощалось із Сидорчуком

На початку вересня київське Динамо вирішило попрощатись одразу з двома футболістами. Якщо оренда Кахіма Перріса в Азербайджан не буде такою помітною, то трансфер капітана Сергія Сидорчука у бельгійське Вестерло буде відчутною для киян.

5 вересня київський клуб оголосив про прощання з багаторічним капітаном команди. Сергій Сидорчук продовжить кар'єру у бельгійському Вестерло, який після 6 турів посідає передостаннє 15-те місце у Лізі Жупіле (1 бал). Несподівано гірші справи лише у Кортрейка (теж 1 очко).

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Фатальний виліт із єврокубків

Контракт 32-річного опорника із новим клубом розрахований на 3 роки (до кінця червня 2026-го).

Вже наступного дня після оголошення цього переходу футболіста збірної України, з'явились нові деталі його трансферу.

Головним ініціатором цього переходу Сидорчука стало керівництво Динамо, яке захотіло дещо розвантажити зарплатну відомість клубу після вильоту із єврокубків. Нагадаємо, що кияни пройшли грецький Аріс, але потім двічі поступились турецькому Бешикташу у боротьбі за груповий раунд Ліги конференцій.

Стала відома й зарплата 32-річного гравця центру поля у Динамо. Сергій отримував на рік 700 тисяч євро. А це дуже солідні гроші.

Сторони розійшлись дуже тепло. У київському клубі подякували Сергію за роботу, зробивши нарізку найемоційніших моментів Сидорчука у біло-блакитній футболці. Натомість футболіст відповів подякою у бік Динамо.

Ультрас киян теж зворушливо звернулись до вже колишнього капітана команди. Фанати Динамо завжди будуть раді приїзду Сидорчука у столицю України та команду, тому не сказали його "до побачення".

ЗМІ вже повідомили, хто отримає капітанську пов'язку у Динамо після відходу Сидорчука. Новим капітаном стане Віталій Буяльський, а віцекапітаном – Андрій Ярмоленко.

Наразі Сидорчук готується у розташуванні збірної України, яка 9-го і 12-го вересня зіграє проти Англії та Італії у відборі на Євро-2024.

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