Шахтар зірвав план свого колишнього тренера, який хотів покерувати ексклубом Маліновського

Роберто Де Дзербі міг змінити свою тренерську прописку. Італійський спеціаліст мав реальний шанс попрацювати у французькому Марселі.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі розповів про інтерес до нього зі сторони французького клубу. Він підтвердив усі чутки. Однак перемовини між наставником та Марселем зайшли у глухий кут.

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Два фактори, які спонукали "провансальців" відмовитись від співпраці

Італієць не приховує свого розчарування щодо зірваного переїзду у Францію. Цікаво, як ці слова сприйме керівництво його нинішнього клубу АПЛ.

Ймовірно, що причиною для відхилення співпраці з експресивним наставником стала невдала робота Де Дзербі із Шахтарем у Лізі чемпіонів у сезоні-2021/2022. Тоді "гірники" під керівництвом італійця посіли останнє 4-те місце у групі (2 бали).

Однак був ще один аргумент, чому Марсель вирішив відмовитись із Де Дзербі. Керівництву клубу не сподобалось, як Роберто формує стиль та схему гри команди на футбольному полі, не роблячи акцент на надійній грі в обороні.

Відзначимо, що вже 5 жовтня о 19:45 уболівальники зможуть побачити, чи зробили "провансальці" помилку, коли не вдарили по руках із Де Дзербі, чи ні. У цей день Брайтон, який наразі очолює італієць, гостюватиме на полі Марселя у 2-му турі групового раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, що Де Дзербі достроково покинув Шахтар після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. На той момент у Роберто ще був чинний контракт, який він недопрацював та вирушив в Англію, де підписав угоду з Брайтоном (18 вересня 2022 року).

Від тоді провів на чолі "чайок" 48 матчів. Угода Де Дзербі з англійським клубом спливає вкінці червня 2026-го.