За підсумками двох матчів лондонське Челсі змогло здолати Боруссію Дортмунд та пробитись в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Однак свою руку до успіху "аристократів" не приклав Михайло Мудрик.

100-мільйонне придбання Челсі у другому матчі поспіль спостерігає за грою лише з лави запасних. Грем Поттер перестав випускати Михайла Мудрика. У заявку на поєдинок-відповідь українцю знайшлось місце, але на полі він так і не з'явився.

Детальніше про гру Челсі грає краще без Мудрика: "сині" створили ефектний камбек та вийшли в 1/4 фіналу ЛЧ – відео

Натомість на лівому фланзі атаки зіграв Рахім Стерлінг, який нещодавно відновився від травми. Але навіть без українського легіонера Челсі пробилось у наступний раунд Ліги чемпіонів. У першій грі "аристократи" мінімально програли "джмелям" 1:0, а вже вдома взяли реванш 2:0.

Галлас: Деякі власники клубів витрачають гроші, просто, тому що вони у них є

Колишній захисник лондонського клубу Вільям Галлас прокоментував відсутність ігрової практики Мудрика в останніх матчах Челсі. Француз здивований таким рішенням Поттера.

Галлас назвав декілька ймовірних причин відсутності Михайла в останніх двох поєдинках "синіх".

Чому Мудрик не потрапляє до стартового складу? Можливо, він не готовий, можливо, йому не підходить система клубу, можливо, він хоче грати на іншій позиції – я не знаю. Деякі власники клубів витрачають гроші, просто, тому що вони у них є. Вони навіть не знають, чи підійдуть ці гравці команді. Наразі я не знаю, що сталося з Мудриком,

– зізнався Галлас.

Щодо Мудрика, то Михайло провів за нову команду 6 матчів, у яких не запам'ятався результативними діями. Українець може занести собі в актив лише перший поєдинок в АПЛ проти Ліверпуля. Його угода з "синіми" розрахована до кінця чеврня 2031 року.

Також ексгравець Челсі пригадав ігрову практику іншого новачка Челсі Марка Кукурельї.

"Я нічого не маю проти нього, я його не знаю, але поважаю. Але це стосується навіть не гравців, а Челсі. Якщо ви інвестуєте стільки грошей в одного гравця, він приєднується до одного з найбільших клубів Прем’єр-ліги, то зазвичай він грає за свою збірну. А його немає у збірній Іспанії. Тому, можливо, Челсі занадто великий клуб для нього, можливо, у нього немає такої якості, щоб бути там", – висловив свою думку "ексаристократ".

Кукурелья, який виступає на позиції лівого захисника, перебрався у Челсі в серпні 2022 року із іншого англійського клубу Брайтон. Марк провів за новий колектив вже 27 матчів, у яких віддав 2 асисти. Його контракт із "синіми" розрахований до кінця червня 2028 року.

Галлас розкритикував трансферну політику лондонського клубу, яка наразі не надто покращує провальну ситуацію Челсі.

Для мене проблема в клубі, а не в гравцях. Ви повинні купувати гравців, які готові грати за найбільші клуби і які мають якість, щоб грати за найбільші клуби. Вони матимуть здатність впоратися з усім тиском. Челсі купив занадто багато гравців, я не знаю, що вони там роблять, вони не готові,

– відповів Вільям.

Відзначимо, що Челсі витратив на останні трансфери понад 600 мільйонів євро. Але далеко не усі заграли у команді та принесли результат. Підопічні Поттера продовжують провалювати сезон, лише вихід у чвертьфінал ЛЧ є промінчиком надії для лондонських фанатів.

В АПЛ Челсі йде лише 10-м, маючи у своєму активі 34 бали.

Вільям Галлас – 45-річний колишній захисник Челсі, який виступав у Лондоні протягом 2001 – 2006-го років. Також виступав за Арсенал, Тоттенхем, Кан, Марсель та Перт Глорі. Має 84 зіграні матчі на рівні збірної Франції. У жовтні 2014 року повісив бутси на цвях.