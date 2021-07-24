Дар'я Білодід зізналася, чому розридалась після здобуття бронзової медалі

Дар'я Білодід на Олімпійських Іграх у Токіо здобула "бронзу". Вона розплакалася після двобою з ізраїльтянкою Широю Рішоні. Згодом пояснила, чому дала волю емоціям.

Чому Білодід плакала

Спортсменка заявила, що насправді плакала не через те, що стала першою, хто здобув медаль для України. Вона розчарувалась через "бронзу".

До теми Дар'я Білодід розридалася після здобуття бронзи на Олімпійських іграх: емоційне відео

Ці сльози означають те, що я все своє дитинство, все своє життя мріяла про золото, але сьогодні в мене не вийшло це зробити. Однак краще бути з "бронзою", ніж без медалі,

– сказала Білодід.

Спортсменка заявила, що і надалі робитиме все, щоб здійснила свою мрію про золоту медаль.

"Я не знаю, чому так сталося. Я була налаштована добре, готова була і фізично, і морально. Вся сутичка йшла добре. Я вважаю, що я домінувала. Ми з батьками передивимось (запис змагань – 24 канал) і зрозуміємо, чому так сталося", – підсумувала Білодід.

Про що мовиться

Білодід розплакалась 24 липня на Олімпійських іграх просто на татамі.

Спортсменка перемогла ізраїльтянку Широ Рішоні. Однак отримала лише "бронзу".

Емоційне відео можна переглянути тут.

Білодід стала першою спортсменкою, яка принесла Україні нагороду на довгоочікуваній Олімпіаді.