Француз Жаклен став дворазовим чемпіоном світу в переслідуванні, українець Прима – у топ-10

У неділю, 14 лютого, відбулася чоловіча гонка переслідування на чемпіонаті світу з біатлону-2021 у польській Поклюці. Україну в цій гонці представляли одразу троє спортсменів.

Чемпіоном світу в гонці переслідування став францзький біатлоніст Емільєн Жаклен, який ідеально відстрілявся на усіх вогневих рубежах і не залишив шансів суперникам.

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Найяскравішою видалась боротьба за "срібло", де сильнішим на фініші виявився швед Себастьян Самуельссон. Титулований норвежець Йоганнес Бьо став бронзовим призером чемпіонату світу-2021.

Результат гонки

1. Емільєн Жаклен (Франція) 31:22.1

2. Себастьян Самуельссон (Швеція) +7,3

3. Йоганнес Бьо (Норвегія) +8,1

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8. Артем Прима (Україна) +2:00,6

18. Богдан Цимбал (Україна) +2:49,3

28. Дмитро Підручний (Україна) +3:25,2

Як виступили українці

Першим серед українців на трасу вийшов Артем Прима, за ним через 3 секунди почав гонку Дмитро Підручний, і ще через 15 секунд стартував Богдан Цимбал.

Прима бездоганно розпочав гонку, чисто відстрілявшись на першій "лежці", та піднявшись одразу на 8 позицій. А ось Підручний заробив 2 штрафних кола, у Цимбала теж 1 коло штрафу. На другій стрільбі лежачи наші біатлоністи помінялися місцями: у Прими один промах, а Підручний та Цимбал – чисто.

Прима набув 12-й (+1:24,5), Підручний 18-й (+1:51,0), Цимбал 19-й (+1:54,4).

На стрільбі стоячи Артем та Дмитро допустили два та три промахи відповідно. Богдан знову показав ідеальну стрільбу! Заключний вогневий рубіж Артем Прима та Богдан Цимбал пройшли бездоганно, у Дмитра Підручного одне штрафне коло.

На фініші Прима зміг вирвати місце у топ-10, фінішувавши 8-им. Богдан Цимбал та Дмитро Підручний посіли 18-ту та 28 позиції відповідно.



Календар чемпіонату світу з біатлону-2021 / Інфографіка Спорт 24