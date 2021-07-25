Вперше з 2007 року: Чолач став першим українцем, якого вибрали на драфті НХЛ
Джерело:ФХУ
Український захисник Артур Чолач увійшов в історію хокею. 18-річного спортсмена підписала команда Вегас Голден Найтс, оборавши його під 190-м номером драфту НХЛ.
Увійшов в історію
У свої 18 років Артур Чолач записав своє прізивще в історію українського хокею. Він став першим хокеїстом, якого обрали на драфті НХЛ.
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Востаннє таке ставалось у далекому 2007 році. Коли голкіпера Сергія Гайдученка обрали під 202-м номером Флорида Патерз.
Відзначимо, що клуб Вегас Голден Найтс заснований у 207 році. За цей час команда регулярно грає у плей-офф Кубка Стенлі. Дебют на цій стадії відбувся у квітні 2018 року проти Лос-Анджелес Кінгс.
У 2018 році клуб навіть пробив до півфіналу, у якому поступився Вашингтон Кепіталз із розгромним рахунком 1:4. Команда приймає суперників на домашній арені "T-Mobile Arena", яка розташована в Парадайзі.
Що відомо про Артура Чолача
- Чолач – захисник київського клубу Сокол, за який виступав торік. У сезоні-2020/2021 провів 31 поєдинок, у яких закинув 5 шайб. У складі киян здобув срібні нагороди чемпіонату України.
- До повернення в Україну хокеїст виступав за юніорів американського клубу New Jersey Jr. Titans, а також за юнацькі команди московського ЦСКА.
- Цікаво, що у липні 2021 року Чолача вибрали під 3-м номером драфту CHL. Захисником цікавилась юніорська команда з Канади Беррі Колтс.