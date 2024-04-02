"Він повинен втомити Усика": Чісора дав пораду Ф'юрі на бій з українцем

Дерек Чісора поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Зірковий британський боксер вірить в перемогу Тайсона Фʼюрі.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Дерек Чісора зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився зірковий британський боксер Дерек Чісора. За його словами, Тайсон Фʼюрі повинен перемагати українця.

"Ф’юрі може спробувати нокаутувати його, щоб щось довести, але я не думаю, що він повинен намагатися це робити. Він повинен спробувати боксувати і просто робити це.

Але пам’ятайте, що всі знають, що він повинен втомити Усика, щоб нокаутувати його", – сказав Дерек Чісора.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.