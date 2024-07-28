За сприяння Усика: зірковий хевівейтер допоміг Україні отримати солідний донат

У суботу, 27 липня, в Лондоні відбувся вечір боксу. Його головною подією стала битва двох ветеранів хевівейту Дерека Чісори та Джо Джойса.

40-річний британець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Біля рингу Дерека Чісору підтримував Олександр Усик, який товаришує з ним уже протягом багатьох років.

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Допомога Україні від друга Чісори

Після поєдинку відбулася традиційна пресконференція. На ній Дерек, серед іншого, розповів як допоміг своєму другу зі США пожертвувати гроші Україні.

Один мій американський друг, який є мільярдером, попросив мене вивести його на когось з України, бо хотів пожертвувати гроші цій країні на благодійність. Знаю кількох хлопців з України, тож вивів його на Усика. У підсумку мій друг пожертвував два чи три мільйони,

– сказав Чісора.

. Дерек Чісора бився з Олександром Усиком у 2020 році. Тоді українець здобув непросту перемогу й з того моменту між боксерами зав'язалася дружба. Вони регулярно зустрічаються, коли Усик відвідує Велику Британію.

Нагадаємо, що для Дерека Чісори перемога над Джо Джойсом стала 35-ю у 48 боях на професійному рівні. Раніше він анонсував своє закінчення кар'єри. Британець повісить рукавички на цвях після проведення ювілейного 50-го поєдинку.