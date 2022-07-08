Чісора одягнув маску Бориса Джонсона на фінальне зважування з Пулєвим: яскраве відео
8 липня 2022 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:твітер Michael Benson
Кубрат Пулєв та Дерек Чісора незабаром зустрінуться на ринзі. Для боксерів це вже буде другий бій.
Новий образ британського боксера
Бій відбудеться 9-го липня у Лондоні. Боксери вже провели дуель поглядів та церемонію зважування.
До слова Пулєв зухвало присвоїв кепку Чісори на дуелі поглядів: емоційне відео
На процедурі зважування британський боксер вийшов у масці прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який нещодавно повідомив про рішення піти у відставку.
Чісора вийшов у новому образі / Фото з твітеру Michael Benson
Відео з процедури зважування
Результати зважування:
- Дерек Чісора – 117 кілограмів
- Кубрат Пулєв — 113,4 кілограма
Нове перевтілення боксера: відео
Як пройшла дуель поглядів боксерів
- Дерек Чісора прийшов на дуель із Кубратом Пулєвим із закритим ротом, у чорних окулярах та кепці.
- Після декількох секунд болгарський боксер зняв кепку із британця та одягнув на свою голову. Таке явно не сподобалось Дереку, який почав дуже багато говорити у сторону Пулєва.