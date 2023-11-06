Боксер, який бився з Усиком та Ф'юрі, назвав битву привабливішу за абсолют

Уже найближчої зими має відбутися бій за абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Переможець цього поєдинку стане першим в історії хевівейту абсолютом, який володітиме одразу чотирма поясами.

Більш статусний та інтригуючий бій складно уявити, проте іншої думки 39-річний важковаговик Дерек Чісора. На його думку, у хевівейті є елітні боксери, які можуть влаштувати яскравіше шоу.

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Чісора назвав бій, який стане цікавішим за битву за абсолют

Досвідчений боксер, який протягом кар'єри виходив у ринг і з Олександром Усиком, і з Тайсоном Ф'юрі, не вважає, що бій між ними є найцікавішим у цей час. На думку Чісори є битва, яка більше приваблює прихильників боксу.

Ми всі чекали, що Усик та Ф'юрі вийдуть у ринг цього року. Ми цього хотіли, але знаєте що? Це вже не найбільший та найцікавіший бій. Поєдинок Джошуа проти Вайлдера я вважаю більшим боєм, ніж Усик – Ф'юрі. Усі чекають на поєдинок Джошуа та Вайлдера,

– заявив Чісора.

Зазначимо, що остаточна дата бою між Усиком та Ф'юрі досі залишається невідомою. За словами промоутера українського чемпіона, поєдинок не відбудеться 23 грудня, а перенесено на 2024 рік, найближчими днями має з'явитися більше конкретики.