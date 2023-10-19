"Найшвидший хлопець, якого бачив у футболі": Мудрик потрапив у регбійну команду – відео

Михайло Мудрик вже став "своїм" у лондонському колективі. Лівий захисник Челсі Бен Чілвелл у цікавому челенджі показав, що довіряє українцю не лише на футбольному полі.

26-річному англійському футболісту довірили скласти свою команду із гравців Челсі, які могли б спокійно зарекомендувати себе у регбі. Одне із місць Бен Чілвелл довірив нашому Михайлу Мудрику, з яким у ньому дуже теплі стосунки.

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Чілвелл: Він електричний

Англієць розповів, чому включив у регбійну команду 22-річноого лівого вінгера збірної України. Фланговий захисник "синіх" знову зробив акцент на швидкості Мудрика.

Він електричний. Це найшвидший хлопець, якого я бачив у футболі,

– сказав у відео Чілвелл.

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Відзначимо, що саме ця сильна сторона допомогла Михайлу забити дебютний гол за Україну у матчі відбору на Євро-2024 проти Мальти. Мудрик прорвався флангом та з-за меж штрафного майданчика потужно пробив повз голкіпера господарів.

Перед жовтневим циклом матчів збірної України Мудрик ще й оформив перший гол в офіційних зустрічах за Челсі. До цього він лише забивав за "аристократів" у товариському поєдинку під час американського турне та асистував в Англії.

Нагадаємо, що контракт українського вінгера із лондонським клубом розраховний до кінця червня 2031 року. У поточному сезоні взяв участь у 8-ми поєдинках за Челсі.