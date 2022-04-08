У Чикаго на відкритті бейсбольного сезону заспівали гімн України: яскраве відео

У Чикаго відбулося відкриття нового сезону МЛБ – топліги бейсболу. Церемонія запам'яталася потужною підтримкою України.

Потужна підтримка української діаспори

У цьому році церемонія відкриття сезону була дещо іншою. Значну частину присвятили акції на підтримку України, пише 24 канал.

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Стадіон "Ріґлі-Філд" прикрашений синьо-жовтими прапорами. Також наші стяги майорять і поблизу арени.

Перед початком церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих через війну українців.

Після цього, крім традиційного гімну США, прозвучав і державний гімн України. Його виконував хор чиказького філіалу Спілки української молоді США імені Миколи Павлушкова.

У кінці свого виступу хор вигукнув: "Слава Україні! Героям Слава!"

Під час гри провели благодійний розіграш, на якому збирали гроші на підтримку українців.

У першому матчі зійшлися місцеві Чикаго Кабс та Мілвокі Брюерз. Поєдинок закінчився перемогою господарів.

Відео виконання гімну