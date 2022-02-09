Невдалий виступ

Спортсменка зі збірної Андорри Маева Естевес упала двічі. Після першого падіння вона змогла піднятися та продовжити виступ.

Варте уваги Росія потрапила в допінг-скандал на Оліміпаді-2022: її можуть позбавити золотої медалі

Ближче до фінішу 26-річна спортсменка невдало приземлилася і вдарилася спиною. Цілком можливо, що під час падіння вона вдарилася і головою. Піднятися після цього вона вже не зуміла. Дівчину забрали з траси на ношах.

Варто відзначити, що Андорру на Олімпіаді-2022 в Пекіні представляють твоє спортсменів. На церемонії відкриття Маева Естевес несла прапор своєї країни.