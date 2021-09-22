Червоні картки, фаєри та вболівальники на полі: чого очікувати від матчу Динамо – Шахтар

Київське Динамо та донецький "Шахтар в середу, 22 вересня зіграють у матчі за Суперкубок України. Вболівальники очікують на видовищний футбол.

Матчі між Динамо та Шахтарем завжди напружені. Як і відносини між вболівальниками обох клубів. Тож на як на полі, так і за його межами може бути "гаряче".

Favbet підготував ряд ставок не лише на голи та результат матчу, коли дивитися за грою буде значно цікавіше.

Вилучення в обох командах – коефіцієнт 5

Якщо напруга в матчі буде зростати, то не варто дивуватися, що арбітру доведеться вилучати футболістів з поля. При цьому в обох командах. Такі випадки вже бували.

При цьому можна і зробити ставку на те, що червоних карток буде більше, аніж 4,5. На такий підсумок коефіцієнт аж 15.

У матчі буде призначено пенальті після VAR – 3,5

На арбітрові цього матчу буде значний тиск. Тож якщо дійде до суперечливих епізодів, він навряд чи уникне можливості скористатися допомогою системи відеоповтору.

Під час матчу на поле полетять фаєри – 2,25

Фаєри на фанатській трибуні Динамо вже стали причиною скандалу, коли було побито вболівальників. Чи варто очікувати, що на цьому матчі фанати обійдуться без піротехніки?

Буде серія післяматчевих пенальті і переможний гол заб'є воротар

Ще свіжий в пам'яті фінал Ліги Європи між Вільярреалом та Манчестер Юнайтед, коли володаря трофею визначили у серії пенальті, яка дійшла до удару голкіперів. І тоді фатальної помилки допустив воротар МЮ Давід де Хеа. Чи буде так і в матчі за Суперкубок України?

Вболівальник вибіжить на поле під час матчу – 2,7

На матчі такого рівня має бути посилена охорона. Але чи зможе вона стримати одного вболівальника, який захоче вибігти на поле?

У матчі буде незарахований гол – 3,5

Інколи радість від того, що м'яч опинився у сітці воріт, може бути передчасною. Причин для того, щоб не зараховувати гол, може бути чимало – положення поза грою, фол в атаці, м'яч вийшов за межі поля. Чи доведеться і в цьому матчі арбітру не зараховувати взяття воріт – покаже лише гра.

Гравець отримає картку карту за затягування часу – 4,5, за зняту футболку – 9

Затягувати час наприкінці матчу, коли ти перемагаєш – одна з "улюблених розваг" футболістів. Їх складно в цьому звинуватити, адже роблять вони це для перемоги своєї команди. Але глядачі від такого мало отримують задоволення.

А от шаленство, яке вчиняють футболісти після забитого голу, теж може їм дорого обійтися. Знята футболка під час святкування вже нікого не здивує. Як і жовта картка за таке.