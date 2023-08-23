Не пробачили виліт з Кубка: амбітний дебютант УПЛ відправив у відставку головного тренера

Матч 1/16 фіналу Кубка України проти сумської Вікторії виявився останнім для наставника ЛНЗ Олександра Ковпака. Керівництво клубу вирішило попрощатися з молодим фахівцем.

Черкаський ЛНЗ сенсаційно поступився першоліговій Вікторії та опинився за бортом розіграшу Кубка України. Такий результат не влаштував керівництво дебютанта УПЛ, яке відправило у відставку головного тренера команди Олександра Ковпака.

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Друга відставка в УПЛ

Зазначимо, що в УПЛ черкаська команда теж забуксувала. Після виїзної перемоги над Минаєм (3:0), ЛНЗ двічі поспіль поступився. Спочатку підопічні Ковпака програли Кривбасу (0:2), а потім вдома житомирському Поліссю (1:2).

Кубкова поразка від Вікторії (0:1) стала третьою поспіль. Долю поєдинку вирішив єдиний гол, який на 13-й хвилині матчу забив Богдан Мишенко.

У чемпіонаті УПЛ черкаська команда після 4-х зіграних матчів займає 13-е місце з 16. Враховуючи солідну комплектацію в літнє міжсезоння, керівництво клубу розраховує на кращі результати.

Нагадаємо, що Олександр Ковпак очолив ЛНЗ в грудні 2022 року. Під його керівництвом черкаська команда завоювала путівку в УПЛ.