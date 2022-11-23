Черговий бойкот: президент Федерації хокею України хоче покинути НОК

Кількість облич, які не згідні зі скандальними виборами до НОК зростає. Цього разу бути членом Національного олімпійського комітету відмовився президент Федерації хокею України Георгій Зубко.

Георгій Зубко подав заяву на вихід з комітету. Зазначив, що вимагає "прозорих" перевиборів. Назвав таку ситуацію неповагою до тих, хто б'ється за незалежність України. Також вважає, що "старі обличчя" не заслуговують другого шансу:

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"Подав заяву на виключення мене зі складу членів НОК. Мав би за честь продовжувати представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу та не за таких обставин. Моє рішення безкомпромісне з декількох причин. По-перше, з поваги до тих, хто на фронті буквально чистить нашу країну від зрадників та ворогів. А друге і, можливо, навіть обнадійливе — наше суспільство такий прецедент не проковтне. Реваншу старих облич не буде. Гадаю, кожен із нас обіцяв робити все можливе для відбудови нашої країни. Друзі, цей час настав. НОКу потрібні прозорі і чесні перевибори. А нам потрібна незламна віра у світле майбутнє. Все буде добре!", – написав Георгій Зубко у себе на строінці у Фейсбук.

Нагадаємо, що не дивлячись на повномастшабну агресію Росії проти України, до складу членів НОК переобрали значну кількість проросійський політиків.