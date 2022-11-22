Варте уваги Не тільки Шуфрич та Суркіс: Гутцайт завів у НОК понад 15 ексчленів ОПЗЖ та "регіоналів"

Cтаніслав розкритикував сьогоденну систему спорту, відзначив борців за незалежність та закликав Державу допомогти вирішити це питання:

"Маємо констатувати, що наша спортивна система хвора. Я про це кажу давно, але все якось це не було пріоритетом, чи чимось дійсно важливим, але в комплексі це впливає на все що відбувається в країні зараз.

Так виходить, що ми в державі боремось з опзж і ко, люструємо чиновників Януковича, відстоюємо європейські цінності, а в спорті у нас залишається «тихая гавань» для цих людей.

Дивлячись на те, що зараз відбувається з виборами до спортивних федерацій та НОК на фоні війни - розпирає злість. Ми всі розуміємо, що громадські організації мають залишатись незалежними, але в той самий час Держава не має права фінансувати організації афільовані з колишніми регіоналами, ОПЗЖшниками і комуністами, що довели Україну до війни.

Поки найкращі кладуть свої життя, щоб відстояти незалежність - це все виглядає підло. Можливо раніше суспільство не помічало всієї глибини проблеми, але зараз ми не маємо права допускати консервації ручних спортивних інституцій. Повинна відбутись спортивна люстрація і самоочищення спорту, спорт має стати на демократичні рельси.

А ось тут Держава може допомогти - як мінімум не фінансувати афільовані громадські організації, у керівних складах яких є недоброчесні персони, а стимулювати розвиток демократичних інституцій, виставивши однакові критерії фінансування до всіх та зробити громадські спортивні клуби фундаментом спортивних федерацій.

Тому звертаюсь до Президента, як до гаранта Коституції і морального лідера воюючої країни та до Верховної Ради України з закликом, щоб поки наші спортивні федерації не самоочистяться - не давати державного фінансування. А якщо дуже хочеться, то нехай фінансуються за рахунок своїх друзів, або своїх міжнародних організацій, якщо не мають власних коштів за рахунок масовості та правильного маркетингу. В крайньому випадку, можна знайти спосіб індивідуально підтримувати підготовку окремих спортсменів.

Саме час визначити критерії за принципами Good Governence in Sports, де будуть враховані не тільки медалі, а і користь для держави (у вигляді збільшення частки економічно активного та здорового населення), розвиток молоді (в тому числі залучення до процесів прийняття рішень через громадські спортивні клуби), реабілітація ветеранів війни, тощо. Критеріїв може бути багато, головне переходити на демократичну та конкурсну модель, стимулювати розвиток самодостатніх демократичних інституцій, а не далі консервувати радянщину і продовжувати надавати паліативну допомогу пацієнту", – написав Медведенко у себе на сторінці у Facebook.