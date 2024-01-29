Попросив заміну і втратив свідомість: після матчу помер легендарний панамський футболіст – відео

У неділю, 28 січня, зупинилося серце у найкращого бомбардира в історії збірної Панами Луїса Техади. Йому був 41 рік.

Луїс до останнього був відданий футболу та після закінчення професійної кар'єри продовжував виступи на аматорському рівні. Трагедія сталася саме під час одного з таких матчів.

Читайте також Рак підшлункової залози: журналіст помилково назвав Юргена Клоппа смертельно хворим

Легенда своєї країни

Перебуваючи на полі в поєдинку серед ветеранів Техада відчув дискомфорт та попросив заміну. Він самотужки залишив поле, а вже за його межами втратив свідомість.

Футболіста терміново було доставлено в лікарню, але врятувати життя легендарного форварда не вдалося. Федерація футболу Панами висловила глибокі співчуття родині гравця та дуже влучно описала вплив Луїса Техади на місцевий футбол.

Синонім розвитку та футболу в нашій країні. Ми висловлюємо наші щирі співчуття. Ми ніколи не забудемо тебе, Матадор,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначимо, що Луїс Техада є найкращим бомбардиром збірної Панами в історії. Він забив 43 голи у 107 матчах за національну команду та допоміг їй уперше відібратися до фінальної частини чемпіонату світу-2018.

Загиблий закінчив грати на професійному рівні у 2022 році, коли йому було вже 40. Протягом кар'єри змінив близько 20 команд, усього зіграв 588 матчів та забив 241 гол на клубному рівні.

Дивіться відео з найпам'ятнішими моментами в кар'єрі Луїса Техади