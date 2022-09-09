Залежність від "газпрому": у ЗМІ назвали можливу причину виключення боксу з програми Ігор-2028

Організатори Олімпійських ігор-2028 вирішили не включати бокс у програму змагань. Найімовірніше, що старти Лос-Анджелесі відбудуться без цього виду спорту.

У МОК незадоволені роботою IBA

У мережі вже навіть запустили кампанію зі збереження боксу на Олімпіадах. Флешмоб отримав назву #KeepBoxingOlympic.

До речі Росіянина Кремльова знову обрали президентом Міжнародної асоціації боксу: у МОК виникли сумніви

У ЗМІ повідомляють, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив прийняти це рішення через залежність Міжнародної боксерської асоціації (IBA) від російської енергетичної компанії "газпром".

Також МОК не влаштовує повільні реформи Федерації.

"Згідно з інформацією, яку ми вчора отримали у звіті, BA поки що не має нових джерел доходу. Продовжується залежність від російської компанії "газпром".

Ситуація лише посилилася, погіршившись тим фактом, що ряд банківських рахунків (які використовує IBA) підпадають під санкції в поточних умовах", – цитують спортивного директора МОК Кіта Макконнелла.

Також у МОК запевнили, що вони продовжують спостерігати за процесом реформування IBA.

Нагадаємо, що квітні МОК затвердив програму кваліфікації на Ігри-2024, розроблену IBA, але в червні знову відсторонив Федерацію від проведення кваліфікації на Олімпіаду.

Що не так з IBA