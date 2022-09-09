Залежність від "газпрому": у ЗМІ назвали можливу причину виключення боксу з програми Ігор-2028
Джерело:RTE
Організатори Олімпійських ігор-2028 вирішили не включати бокс у програму змагань. Найімовірніше, що старти Лос-Анджелесі відбудуться без цього виду спорту.
У МОК незадоволені роботою IBA
У мережі вже навіть запустили кампанію зі збереження боксу на Олімпіадах. Флешмоб отримав назву #KeepBoxingOlympic.
До речі Росіянина Кремльова знову обрали президентом Міжнародної асоціації боксу: у МОК виникли сумніви
У ЗМІ повідомляють, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив прийняти це рішення через залежність Міжнародної боксерської асоціації (IBA) від російської енергетичної компанії "газпром".
Також МОК не влаштовує повільні реформи Федерації.
"Згідно з інформацією, яку ми вчора отримали у звіті, BA поки що не має нових джерел доходу. Продовжується залежність від російської компанії "газпром".
Ситуація лише посилилася, погіршившись тим фактом, що ряд банківських рахунків (які використовує IBA) підпадають під санкції в поточних умовах", – цитують спортивного директора МОК Кіта Макконнелла.
Також у МОК запевнили, що вони продовжують спостерігати за процесом реформування IBA.
Нагадаємо, що квітні МОК затвердив програму кваліфікації на Ігри-2024, розроблену IBA, але в червні знову відсторонив Федерацію від проведення кваліфікації на Олімпіаду.
Що не так з IBA
- Річ у тім, що IBA очолює росіянин Умар Кремльов, до цього він був головою федерації боксу росії. У травні цьгго року він опублікував у своєму інстаграмі сторіс, де на задньому плані видно карту рф. До території країни Кремльов додав і АР Крим – окуповану територію України з 2014 року.
- Також IBA не відсторонила російських боксерів від міжнародної арени.
- Кремльова переобрали на пост президента Міжнародної Федерації боксу за процедурою акламації, без голосування
- 25 вересня в Єревані пройде позачерговий конгрес IBA, на якому відбудуться повторні вибори президента Федерації за участю нинішнього глави Умара Кремльова і Бориса ван дер Ферста.