Через Мбаппе та Шахтар: фанати Реалу атакували авто президент клубу – фото
4 листопада 2021 , 16:51Читать новость на русском
Джерело:El Chiringuito
Обурені прихильники Реалу після 4-го поєдинку туру Ліги чемпіонів зупинили автомобіль президента клубу Флорентіно Пересу. Йому довелося вислуховувати не лише критику, а ще й прохання.
"Все через Мбаппе і Шахтар"
Навіть попри перемогу Реалу фанати все одно були не задоволені грою мадридського клубу проти Шахтаря. Вони викрикували образливі слова на адресу футболістів.
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Також частина вболівальників вимагала від Флорентіно Переса остаточно оформити підписання Кіліана Мбаппе. Президент клубу ніяк не реагував на різні висловлювання фанатів.
- У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар програв мадридському Реалу з рахунком 1:2.
- Раніше відомий журналіст Джанлука Ді Марціо запевняв, що у форварда паризького ПСЖ Кіліана Мбаппе нібито вже є контракт з мадридським клубом, але поки що він не підписаний. Укласти угоду сторони зможуть не раніше лютого наступного року.
- Влітку французький нападник вже заявляв, що хоче продовжити кар'єру саме в мадридському Реалі.