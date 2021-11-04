Через Мбаппе та Шахтар: фанати Реалу атакували авто президент клубу – фото

Обурені прихильники Реалу після 4-го поєдинку туру Ліги чемпіонів зупинили автомобіль президента клубу Флорентіно Пересу. Йому довелося вислуховувати не лише критику, а ще й прохання.

"Все через Мбаппе і Шахтар"

Навіть попри перемогу Реалу фанати все одно були не задоволені грою мадридського клубу проти Шахтаря. Вони викрикували образливі слова на адресу футболістів.

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Також частина вболівальників вимагала від Флорентіно Переса остаточно оформити підписання Кіліана Мбаппе. Президент клубу ніяк не реагував на різні висловлювання фанатів.