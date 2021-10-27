Рішення Мбаппе є остаточним
У пості журналіста у твіттері йдеться про те, що Мбаппе остаточно вирішив перейти в Реал.
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Джанлука Ді Марціо запевняє, що у француза нібито вже є контракт з мадридським клубом, але поки що він не підписаний. Укласти угоду сторони зможуть не раніше лютого наступного року.
Також за словами відомого журналіста, рішення гравця ПСЖ є остаточним.
Якщо нападник перейде в Реал влітку, то дістанеться клубу безкоштовно, оскільки його контракт з ПСЖ чинний до літа 2022 року.
- У цьому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 14 матчів, забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.
- Раніше французький нападник вже заявляв, що хоче продовжити кар'єру саме в мадридському Реалі.