Чемпіонська команда: Україна визначилася зі складом на жіночу естафету Олімпіади

На Олімпійських іграх жіноча естафета закриватиме програму командних біатлонних гонок. Старт відбудеться в середу, 16 лютого.

Потужна команда

Тренерський штаб української команди визначився зі складом на естафету. Проте наразі немає остаточної розстановки за етапами.

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Наразі тренери розмірковують про те, хто буде бігти перший етап. Розпочати гонку може Ірина Петренко або Анастасія Меркушина.

Другою на дистанцію має вийти Юлія Джима. Щодо третього етапу, то знову розмірковують між двома кандидатурами: Петренко та Меркушиною.

Олена Білосюк буде фінішеркою естафети.

Склад України на жіночу естафету: Петренко / Меркушина – Джима – Меркушина / Петренко – Білосюк.

Дар'я Блашко – буде запасною, якщо зможе вийти з ізоляційного періоду. Зазначається, що вчора біатлоністка здала негативний тест на коронавірус, проте другого ще не було.

Головний тренер жіночої збірної з біатлону України Урош Велепець поділився думками щодо майбутнього старту.

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"Тішить, що три дівчини готові й уже показали хороший результат на Олімпійських іграх. Це Іра, Юля й Настя. Сьогодні третій день на снігу Олена відкаталася. Звісно, важко. Ще умови такі: сніг не слизький. Естафету бігтимемо, не здаватимемося", – зазначив фахівець.

Я думаю, шанс є. Кожен міліметр треба використовувати, треба зібратися, з фокусом на стрільбищі відпрацювати й просто триматися лідерок. Ми руки не опускаємо. Знаємо, як буде важко. Але троє дівчат на високому рівні й сподіватимемося, ця четвірка витримає у високому темпі цілі три кола,

– розповів Велепець.

Саме у такій четвірці Україна виступала два рази в жіночих естафетах, це було у сезоні 2016/2017. Тоді біатлоністки здобули "срібло" чемпіонату світу.