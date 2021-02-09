Чемпіони світу з біатлону виступатимуть в ексклюзивних майках на ЧС-2021

9 лютого 2021 , 14:48
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Джерело:

IBU

Організатори чемпіонату світу з біатлону-2021 у Поклюці (Словенія) підготувати ексклюзивні майки для чинних чемпіонів світу. Відразу 11 біатлоністів отримають золотисті майки.

Чемпіони світу-2020 в італійському Антхольці виступатимуть на ЧС-2021 з біатлону в Поклюці у золотом бібі.

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Переможці ЧС-2020 в Антхольці

Чоловіки:

  • Емільен Жаклен
  • Йоханнес Бьо
  • Олександр Логінов
  • Сімон Дестьйо
  • Кентен Фійон-Має
  • Тар'єю Бьо.

Жінки:

  • Марте Олсбю-Ройселанн
  • Тіріль Екхофф
  • Інгрід Ланмарк Тандревольд
  • Доротея Вірер.


Золоті майки для чинних чемпіонів світу / Фото IBU

Що відомо про ЧС-2021?

  • Чемпіонат світу у Поклюці відбудеться втретє в історії. Світова першість розпочнеться 10 лютого.
  • Всього у рамках чемпіонату світу відбудеться 12 гонок. У 2021 році чемпіонат світу відбудеться без глядачів на трибунах.


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