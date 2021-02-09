Чемпіони світу з біатлону виступатимуть в ексклюзивних майках на ЧС-2021

Організатори чемпіонату світу з біатлону-2021 у Поклюці (Словенія) підготувати ексклюзивні майки для чинних чемпіонів світу. Відразу 11 біатлоністів отримають золотисті майки.
Чемпіони світу-2020 в італійському Антхольці виступатимуть на ЧС-2021 з біатлону в Поклюці у золотом бібі.
До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: де дивитися онлайн
Переможці ЧС-2020 в Антхольці
Чоловіки:
- Емільен Жаклен
- Йоханнес Бьо
- Олександр Логінов
- Сімон Дестьйо
- Кентен Фійон-Має
- Тар'єю Бьо.
Жінки:
- Марте Олсбю-Ройселанн
- Тіріль Екхофф
- Інгрід Ланмарк Тандревольд
- Доротея Вірер.
Золоті майки для чинних чемпіонів світу / Фото IBU
Що відомо про ЧС-2021?
- Чемпіонат світу у Поклюці відбудеться втретє в історії. Світова першість розпочнеться 10 лютого.
- Всього у рамках чемпіонату світу відбудеться 12 гонок. У 2021 році чемпіонат світу відбудеться без глядачів на трибунах.
Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24