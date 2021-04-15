У чемпіонаті України з баскетболу масово дискваліфікували суддів

Технічна комісія Федерації баскетболу України відсторонила від роботи трьох арбітрів, які обслуговували матчі Суперліги.

Денис Поворозюк, Олександр Біда та Ростислав Парнак не братимуть участі в суддівській жеребкуванні з 21 по 31 квітня 2021 року.

Дивіться також Святослав Михайлюк обійшов легендарного Олександра Волкова у списку найкращих українців в НБА

Чому дискваліфікували суддів

Таке рішення прийнято після аналізу двох матчів між Будівельником і Тернополем, а також Миколаєвом та Одесою. Робота рефері в цих матчах визнана неякісною, судді допускали багато явних помилок, а також слабко контролювали гру.

Матч між Будівельником і Тернополем завершився перемогою киян (92:69), а Миколаїв поступився Одесі з різницею в два очка (88:90).