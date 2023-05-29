Тренерське крісло як електричний стілець: в Тунісі клуби відзначилися "нетерплячим" досягненням

Чемпіонат Тунісу встановив унікальний рекорд за підсумками поточного сезону. Тренери там довго не затримувалися.

Фахівці швейцарського тижневика CIES Football Observatory Weekly Post провели цікаве дослідження. Туніська професійна ліга стала лідером за нестандартним показником.

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Складна ноша тренерів

Швейцарці дослідили 60 різних світових чемпіонатів, їхньою ціллю було дізнатися, скільки тренерів вищих дивізіонів не змогли допрацювати поточний сезон до кінця. Лідером за кількістю звільнень в еліті країни стала Туніська професійна ліга з показником у 100%. Усі 16 тренерів чемпіонату Тунісу, які стартували на чолі свого клубу у нинішній кампанії, були звільнені по ходу сезону. Такий результат став унікальним, тобто у жодному з 60 досліджених ліг такий показник повторений не був.

Компанію Тунісу на верхівці "таблиці" скали три балканські країни. У боснійській (12 команд) та македонській (11 колективів) вищих лігах лише по одному тренеру відпрацювали увесь сезон від початку до кінця (91,7% та 90,9% звільнених). Під час проведення сербської Суперліги роботу втратили 14 з 16-и наставників (87,5%).

Найменш радикальними виявилися "теплі" країни. Лідером даного списку стала Індія (11 клубів в чемпіонаті), де відбулася лише одна відставка тренера протягом сезону (9,1%). На другій та третій позиціях переліку опинилися Мальта – 3 з 14-и звільнених коучів (21,4%) та Австралія, де з посадою попрощалися 3 з 12-и тренерів (25%).

До речі. Серед топових чемпіонатів найбільше відставок відбулося в АПЛ – 11 з 20-и наставників (55%), найменше – у Серії А (7 з 20-и, 35%).

Щодо Української Прем'єр-ліги, то у наш чемпіонат опинився на 44-ій сходинці з 60. В українському елітному дивізіоні від початку до кінця сезону кампанію не змогли провести 7 з 16-и тренерів (43,8%). Зокрема, до змін вдалися такі колективи, як Олександрія, Металіст, Рух, Львів, Металіст 1925, Минай та Інгулець.