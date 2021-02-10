На чемпіонаті світу з біатлону виявили три випадки зараження коронавірусом

Ще до першої гонки на чемпіонаті світу з біатлону 2021 року було виявлено три випадки зараження коронавірусом.

Міжнародний союз біатлоністів перед початком турніру провів 770 тестів на коронавірус. Три з них дали позитивний результат. Один випадок зафіксували у збірній Австрії, ще два – серед представників ЗМІ, які висвітлюють турнір.

Варте уваги Що ви знаєте про біатлон: Тест до чемпіонату світу-2021

Інфікованих одразу ізолювали.

Вже згодом стало відомо, що в збірній Австрії коронавірус зафіксували у тренера команди Рікко Гросса. Чотириразовий олімпійський чемпіон, дев'ятиразовий чемпіон світу з біатлону повідомив, що хвороба проходить безсимптомно.