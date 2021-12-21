У чемпіонаті Англії рекордна кількість хворих на коронавірус: що буде із сезоном

Англійська Прем'єр-ліга отримує вкрай невтішні звіти тестувань команд на COVID-19. За останній тиждень встановлений новий рекорд кількості інфікованих.

В англійській Прем'єр-лізі за тиждень зафіксували рекордні 90 випадків зараження коронавірусом серед гравців та клубного персоналу.

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Раніше клуби перейшли на новий графік тестування: замість двох експрес-тестів на тиждень гравці та співробітники клубу здають експрес-тест щодня та ПЛР-тест двічі на тиждень.

Минулого тижня у Прем'єр-лізі зафіксували 42 позитивні тести, що на той момент було рекордним показником з травня 2020 року.

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