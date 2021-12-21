У чемпіонаті Англії рекордна кількість хворих на коронавірус: що буде із сезоном
21 грудня 2021 , 20:47Читать новость на русском
Джерело:АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга отримує вкрай невтішні звіти тестувань команд на COVID-19. За останній тиждень встановлений новий рекорд кількості інфікованих.
В англійській Прем'єр-лізі за тиждень зафіксували рекордні 90 випадків зараження коронавірусом серед гравців та клубного персоналу.
До слова АПЛ можуть зупинити посеред сезону: футболістів чекають суворі заборони
Раніше клуби перейшли на новий графік тестування: замість двох експрес-тестів на тиждень гравці та співробітники клубу здають експрес-тест щодня та ПЛР-тест двічі на тиждень.
Минулого тижня у Прем'єр-лізі зафіксували 42 позитивні тести, що на той момент було рекордним показником з травня 2020 року.
Що чекає на АПЛ далі
- На тлі поширення коронавірусної інфекції клуби АПЛ на екстреній нараді вирішили не призупиняти чемпіонат. Минулими вихідними шість із десяти матчів 18-го туру довелося відкласти через спалахи коронавірусу в клубах.
- Усього ж в останньому турі скасували шість матчів із десяти. У той же час кількість тестів на цьому етапі зростатиме. Наступний тур заплановано на 26-27 грудня.