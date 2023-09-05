Попри стартові невдачі: збірна України з волейболу вийшла до 1/8 Євро-2023

У заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи-2023 з волейболу збірна України зустрічалася з командою Іспанії. "Синьо-жовтих" влаштовувала лише перемога.

Іспанія – Україна 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

Збірна України провально розпочала Євроволей-2023, програвши три стартові зустрічі. Вольова перемога над фінами повернула українців у гру, повідомляє 24 Канал.

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Заслужена перемога українців

У заключному турі групового етапу підопічним Угіса Крастіньша протистояла збірна Іспанії. Щоб продовжити виступ на Євро-2023 нашим хлопцям потрібно було перемагати із загальним рахунком 3:0 або 3:1.

Стартовий сет краще розпочали іспанці, які повели в рахунку. Проте українці швидко повернули статус-кво та відігралися, завершивши з перевагою в чотири очки.

Другий сет теж закінчився з тим же рахунком на користь України – 25:21. Третю партію "синьо-жовті" впевнено завершили з перевагою в шість очок. Це дозволило команді Крастіньша здобути перемогу 3:0 та вийти до плей-оф ЧЄ-2023. Найрезультативнішими гравцями у матчі проти іспанців стали Василь Тупчій та Олег Плотницький, на рахунку яких по 15 очок.

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