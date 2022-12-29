Українські фігуристи готуються до чемпіонату Європи: став відомий склад збірної на турнір

У наступному році відбудеться чемпіонат Європи з фігурного катання. Українські фігуристи будуть представлені у всіх видах програми.

З 23 по 29 січня у фінському Еспоо відбудеться чемпіонат Європи сезону 2022/23. Українська федерація фігурного катання на ковзанах оприлюднила список спортсменів, які потрапили до збірної України.

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Варто зауважити, що наші фігуристи виступлять в усіх видах програми чемпіонату Європи. Змагання традиційно складатимуться з чотирьох видів: одиночне чоловіче та одиночне жіноче катання, парне катання та спортивні танці на льоду.

Склад збірної України на чемпіонаті Європи з фігурного катання

Чоловіче одиночне катання: Іван Шмуратко (запасні Кирило Марсак та Гліб Смотров)

Іван Шмуратко (запасні Кирило Марсак та Гліб Смотров) Жіноче одиночне катання: Анастасія Гожва (запасна Марія Андрійчук)

Анастасія Гожва (запасна Марія Андрійчук) Парне катання: Віолетта Сєрова/Іван Хобта (запасні Софія Голіченко та Артем Даренський)

Віолетта Сєрова/Іван Хобта (запасні Софія Голіченко та Артем Даренський) Спортивні танці на льоду: Марія Голубцова/Кирило Бєлобров та Марія Пінчук/Микита Погорєлов (запасні Зої Ларсон та Андрій Капран)

Дебютантами турніру стануть 15-річна Віолетта Сєрова та 19-річний Іван Хобта. Пара ставала чемпіонами України у сезоні 2020/21 і вперше візьме учать у чемпіонаті Європи.

Як відомо, у 2022 році оголосили про завершення кар'єри Олександра Назарова і Максим Нікітін. Пара виступала у спортивних танцях на льоду на Олімпіаді в Пекіні. На чемпіонаті Європи-2022 вони вдруге поспіль увійшли до десятки найкращих.

Тож Україну у спортивних танцях представлять Марія Голубцова і Кирило Бєлобров, які вже мають досвід виступів на ЧЄ. А Марія Пінчук та Микита Погорєлов дебютуватимуть на такому високому рівні.

У чоловічому одиночному катанні виступить Іван Шмуратко, який теж представляв Україну на ОІ-2022.

Розклад чемпіонату Європи з фігурного катання-2023

Середа, 25 січня. 12:15 - пари (коротка програма)

Середа, 25 січня. 17:20 - чоловіки (коротка програма)

Четвер, 26 січня. 12:00 - жінки (коротка програма)

Четвер, 26 січня. 19:00 - пари (довільна програма)

П'ятниця, 27 січня. 12:00 - спортивні танці (танці)

П'ятниця, 27 січня. 18:00 - чоловіки (довільна програма)

Субота, 28 січня. 13:00 - жінки (довільна програма)

Субота, 28 січня. 18:30 - спортивні танці (довільний танець)

Фігуристи збірної України здобули 7 нагород за всю історію виступів на чемпіонатах Європи: три золоті, одну срібну та три бронзові. Проте останній медальний успіх українців відбувся ще у 2006 році. Тоді срібну нагороду здобули Олена Грушина та Руслан Гончаров – у танцях. Останню золоту медаль Україні приніс В'ячеслав Загороднюк у 1996 році.